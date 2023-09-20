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    14:44, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дополнительный анализ на сибирскую язву взят у жителя области Абай

    анализы
    Фото: Pixabay

    Житель села Жетыжар Бескарагайского района области Абай сдал второй, но более углубленный анализ крови на сибирскую язву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - С учетом клинических данных был выставлен предварительный диагноз «сибирская язва», предположительно кожная форма средней тяжести. Однако при отборе ПЦР-теста диагноз не подтвердился, но учитывая клинические данные, взят более углубленный анализ крови, на бак-посев. Результаты данного анализа будут получены 12 сентября. До этого момента в селе Жетыжар Жетыжарского сельского округа Бескарагайского района введен режим ЧС, - прокомментировал заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

    Напомним, что на заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

    На данный момент на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села.

    Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.

    Отметим, что сибирская язва не передается воздушно-капельным путем. Она может быть передана через употребление зараженной пищи или воды, а также через порезы или царапины на коже.

    Теги:
    Абайская область Здравоохранение Происшествия
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