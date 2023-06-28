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У жителей СКО стремительно растут расходы

Автор:  
Олеся Жуковень
28 Июня 2023, 13:54
У жителей СКО стремительно растут расходы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ежемесячные расходы населения за год выросли на 23% и составили 100,8 тыс тенге на одного человека. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, обследование проводилось в первом квартале этого года.

В составе денежных расходов населения наибольший удельный вес – более 88% - занимают потребительские расходы. Остальное приходится на материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги.

Самой затратной статьей семейного бюджета остаются расходы на продовольственные товары – свыше 46%. Расходы на приобретение непродовольственных товаров составляют 26%, на оплату услуг – чуть более 15%.

В расходах на продукты питания большую часть семья тратит на покупку мяса и мясопродуктов – почти 29%, хлебопродуктов и крупяных изделий - более16%. В группе непродовольственных товаров лидирующие позиции занимает покупка одежды и обуви – около 24%.

В расходах на платные услуги 33% средств отправляется на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание жилья и ремонт, 29% – на услуги транспорта и связи, 7% – на образование. Незначительную часть в расходах на платные услуги занимают затраты на культурные мероприятия и организацию досуга – менее 5%.

Горожане и сельчане тратят примерно одинаковые суммы на покупку одежды и обуви, продуктов питания. Расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского в 2,3 раза.


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