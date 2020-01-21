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У жительницы Нур-Султана украли и зарезали  породистых лошадей

21 Января 2020 14:39
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У жительницы Нур-Султана украли и зарезали  породистых лошадей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У жительницы столицы украли двух породистых лошадей общей стоимостью 4 млн 200 тыс тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

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Семья женщины занимается разведением лошадей, участвующих в скачках.

Работавшие на месте совершения кражи оперативные сотрудники департамента полиции установили, что воры проникли в помещение, где содержались животные путем взлома дверного замка. Отведя лошадей на безлюдное место, скотокрады отрубили им головы, а затем переправили туши на продажу в соседнюю область.

Установлено, что подозреваемые скрылись на автомашине «Тойота», зарегистрированной в другом государстве, что дополнительно осложнило работу полицейских.

Полицейские смогли выйти на след похитителей. В результате проведенных мероприятий трое подозреваемых в совершении кражи лошадей были задержаны в городе Алматы.

Кроме того, установлено, что один из задержанных подозревается в совершение аналогичных краж скота на территории соседней области.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 188-1 ч. 3 УК РК (скотокрадство). Специализированным межрайонным следственным судом санкционируется мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султана. Ведется расследование.

В полиции напомнили, что с начала т года вступили в силу изменения и дополнения в Уголовной кодекс Республики Казахстан, введена отдельная статья - «скотокрадство». Теперь за хищение чужого скота грозит лишение свободы до 5 лет или штраф до 8 миллионов тенге с конфискацией имущества. За повторное нарушение злоумышленники могут оказаться за решеткой на 5 или даже 10 лет.


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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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