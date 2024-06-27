У жильцов многоэтажки из крана полился мазут в Аксу

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, как из крана стекает черная маслянистая жидкость. Жители Аксу потребовали найти виновных, даже заподозрили в этом заводскую котельную, передает корреспондент агентства Kazinform.

В городском акимате подтвердили, такое действительно произошло, но не по всему городу. Пострадали жильцы дома на Камзина, 31.

— По данному вопросу поясняем, что в жилом доме на Камзина, 31 вышел из строя водонагреватель — лопнули трубки. В связи с чем, произошло смешение сетевой воды теплоснабжения с питьевой. Обслуживающая организация ПКСК «Энергетик» произвела ремонт водонагревателя. На сегодняшний день выясняется причина попадания мазута в сетевую воду, — прокомментировали в отделе жилищной инспекции города Аксу.

В городском акимате сообщили, что на месте произведен забор воды. А из-за того, что жильцы других домов жалуются на химический запах от воды, направлен запрос к АЗФ. До 28 июня они должны предоставить официальный ответ. Сейчас на предприятии отрицают свою вину в произошедшем.

— Проведено комиссионное обследование по адресу Камзина, 31 с представителями отдела жилищной инспекции, КГП «Теплосервис-Аксу» и КГП «Аксу су Арнасы». Сделан забор воды для выяснения ситуации. Отделом жилищной инспекции города Аксу отправлен запрос на АЗФ, касающийся мазута в воде, со сроком до 28 июня. Также 24 июня КГП «Теплосервис-Аксу» обследован участок РОК. О результатах будет сообщено дополнительно, — прокомментировали в акимате города.

Напомним, зимой Аксу отапливает именно действующая котельная АЗФ РОК-2. О том, что старая котельная ферросплавного завода изношена на 70%, в акимате Аксу заявляли еще 10 лет назад. Именно по этой причине было принято решение строить в городе новую котельную. Ее построили, вложив 11 миллиардов тенге, но так и не смогли запустить.