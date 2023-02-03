У защитника сборной Казахстана Даррена Дица и его жены Инкар родилась дочь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канадский и казахстанский хоккеист, защитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Даррен Диц впервые стал отцом. Супруга Инкар подарила ему дочь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Instagram Даррена Дица.

1 июля 2017 года Даррен Диц подписал контракт со столичным клубом «Барыс» из КХЛ. В 2019 году он продлил соглашение с клубом на два года. В декабре 2021 года в результате обмена перешёл из «Барыса» в московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В июле 2022 года Даррен подписал новый трехлетний контракт с ЦСКА.

В сезоне 2018-2019 стал самым результативным защитником КХЛ и вошёл в символическую сборную лучших игроков чемпионата, получив приз «Золотой шлем».

В составе сборной Казахстана был участником чемпионата мира 2019 года в дивизионе А. В 2020 году играл в квалификации олимпийского турнира 2022 года. В 2021 году выступал за Казахстан в элитном дивизионе чемпионата мира, в 7 матчах набрал 2 очка (0+2). В 2022-м снова сыграл за сборную Казахстана на ЧМ и отметился 2 (0+2) результативными баллами в 3 играх.

Фото: instagram.com/darrendietz_fan