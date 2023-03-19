У южных берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - У берегов района Яйладагы провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясения магнитудой 4,1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщается на сайте Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

Толчки были зафиксированы в 11:44 по местному времени.

Эпицентр находился в 95 км от района Яйладагы провинции Хатай.

Очаг залегал на глубине 7 км на дне Средиземного моря.