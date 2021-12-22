+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»

22 Декабря 2021 13:41
Поделиться:
У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Специалисты российского Центра имени Гамалеи выявили, что у всех исследованных образцов ревакцинированных вакциной «Спутник V» есть нейтрализующие антитела к «Омикрон»-штамму коронавируса. Об этом сообщается в Twitter российской вакцины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Новости по теме
Более 24 тысяч подростков и беременных вакцинировались от КВИ в Алматинской области
Врач-педиатр пояснила необходимость вакцинации подростков В Минздраве обратились к казахстанцам в преддверии новогодних праздников Когда в Казахстане появится вакцина «Спутник Лайт»

«Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к «Омикрон»-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к «Омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», - говорится в сообщении.

Ранее в центре сообщали, что «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «Омикрон» и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. Ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против нового штамма может составить более 80%.

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Более 24 тысяч подростков и беременных вакцинировались от КВИ в Алматинской области
Врач-педиатр пояснила необходимость вакцинации подростков
В Минздраве обратились к казахстанцам в преддверии новогодних праздников
Когда в Казахстане появится вакцина «Спутник Лайт»
Популярное
1 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
2 Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
6 Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира
Читайте также
Обеспечить непрерывную работу медицинской авиации для всех казахстанцев призывают депутаты
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив