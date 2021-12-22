У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «Омикрон»

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Специалисты российского Центра имени Гамалеи выявили, что у всех исследованных образцов ревакцинированных вакциной «Спутник V» есть нейтрализующие антитела к «Омикрон»-штамму коронавируса. Об этом сообщается в Twitter российской вакцины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к «Омикрон»-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к «Омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», - говорится в сообщении.

Ранее в центре сообщали, что «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «Омикрон» и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. Ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против нового штамма может составить более 80%.