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У водителя автобуса, перевозившего детей, произошел микроинсульт в ВКО

27 Мая 2020 17:54
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У водителя автобуса, перевозившего детей, произошел микроинсульт в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в ДТП попал автобус с детьми: водителю стало плохо прямо за рулем. К счастью, никто не пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Как сообщили в ведомстве, 27 мая капитан полиции Еркин Саттыбаев, сопровождая колонну автобусов с воспитанниками детского дома в детский лагерь в село Нижние Таинты Уланского района, заметил, что следовавший позади автобус замедлил движение. Затем водитель автобуса ПАЗ не справился с рулевым управлением и допустил наезд на легковой автомобиль Lada Vesta, прижавшийся к обочине.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось на 25 км трассы Усть-Каменогорск - Самарское, не доезжая до села Сагыр Уланского района. К счастью, никто из 25 воспитанников детского дома и двух воспитателей, направлявшихся на отдых, не пострадал. Также установлено, что водитель легкового автомобиля травм не получил», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Развернув патрульный автомобиль, командир взвода поспешил к водителю автобуса. Выяснилось, что у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья. Не теряя ни минуты, сотрудник полиции Е. Саттыбаев и фельдшер, находившийся в салоне автобуса, до приезда медиков оказали первую доврачебную помощь. Водителя госпитализировали в медицинское учреждение в Усть-Каменогорске. В свою очередь медики отметили, что благодаря своевременной помощи удалось спасти жизнь человеку. По предварительной информации, у 56-летнего водителя произошел микроинсульт.


Капитан Саттыбаев вызвал на подмогу экипаж патрульной полиции, который продолжил сопровождение колонны автобусов в детский лагерь.

«Мы просим водителей воздержаться от управления автотранспортом при плохом самочувствии и переутомлении. Если вы почувствовали недомогание, находясь за рулем, припаркуйтесь и вызовите скорую помощь. Самое главное, сотрудники полиции успели спасти жизнь человеку и предотвратить трагедию», - отмечает Сагат Мадиев.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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