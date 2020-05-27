У водителя автобуса, перевозившего детей, произошел микроинсульт в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в ДТП попал автобус с детьми: водителю стало плохо прямо за рулем. К счастью, никто не пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Как сообщили в ведомстве, 27 мая капитан полиции Еркин Саттыбаев, сопровождая колонну автобусов с воспитанниками детского дома в детский лагерь в село Нижние Таинты Уланского района, заметил, что следовавший позади автобус замедлил движение. Затем водитель автобуса ПАЗ не справился с рулевым управлением и допустил наезд на легковой автомобиль Lada Vesta, прижавшийся к обочине.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось на 25 км трассы Усть-Каменогорск - Самарское, не доезжая до села Сагыр Уланского района. К счастью, никто из 25 воспитанников детского дома и двух воспитателей, направлявшихся на отдых, не пострадал. Также установлено, что водитель легкового автомобиля травм не получил», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Развернув патрульный автомобиль, командир взвода поспешил к водителю автобуса. Выяснилось, что у мужчины резко ухудшилось состояние здоровья. Не теряя ни минуты, сотрудник полиции Е. Саттыбаев и фельдшер, находившийся в салоне автобуса, до приезда медиков оказали первую доврачебную помощь. Водителя госпитализировали в медицинское учреждение в Усть-Каменогорске. В свою очередь медики отметили, что благодаря своевременной помощи удалось спасти жизнь человеку. По предварительной информации, у 56-летнего водителя произошел микроинсульт.

Капитан Саттыбаев вызвал на подмогу экипаж патрульной полиции, который продолжил сопровождение колонны автобусов в детский лагерь.

«Мы просим водителей воздержаться от управления автотранспортом при плохом самочувствии и переутомлении. Если вы почувствовали недомогание, находясь за рулем, припаркуйтесь и вызовите скорую помощь. Самое главное, сотрудники полиции успели спасти жизнь человеку и предотвратить трагедию», - отмечает Сагат Мадиев.