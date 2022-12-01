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У водителя авто нашли 70 упаковок психотропных препаратов в Атырау

1 Декабря 2022, 04:43
У водителя авто нашли 70 упаковок психотропных препаратов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Водитель авто и его спутница находились в наркотическом опьянении. У нее изъяли 70 упаковок психотропных препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Атырау остановили в микрорайоне Авангард автомобиль марки «Hyundai». При проверке документов появились подозрения, что водитель и пассажирка находятся в состоянии опьянения. Водителю 1994 года рождения и пассажирке 1995 года рождения провели медицинскую экспертизу. Они находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении водителя авто составили административный протокол по статье 608 КоАП РК, документы направлены в административный суд», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

У пассажирки изъято 29 штук препарата тропикамид, 41 штука трамадола, которые выдаются строго по назначению врача. Следственно-оперативная группа управления полиции Атырау выясняет, где приобретены препараты.

Ранее психотропные препараты изъяли у гражданки Узбекистана за рулем авто в Атырау. Составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК.

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