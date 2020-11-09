У Владимира Зеленского диагностировали коронавирус

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный тест на COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не был угрозой. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже через это пройду. Все будет хорошо!», - написал В. Зеленский в Telegram.



