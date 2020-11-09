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У Владимира Зеленского диагностировали коронавирус
9 Ноября 2020 21:27
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КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный тест на COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Владимира Зеленского.
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«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не был угрозой. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже через это пройду. Все будет хорошо!», - написал В. Зеленский в Telegram.
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