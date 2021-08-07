У вакцинированных от COVID-19 в 25 раз ниже риск госпитализации и смерти - Асет Калиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации и проведении вакцинации в Жамбылской области в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.

- Асет Аскерович, в последнее время в нашей стране наблюдается как рост числа заболевших ковидом, так и, что любопытно, активизация выступлений в соцсетях антиваксеров – противников вакцинации. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Прежде всего, я бы призвал граждан вакцинироваться и не распускать слухи о вреде прививок. Надо сказать, многие граждане уже осознают опасность ситуации и идут на вакцинацию. Но в то же время до сих пор остаются досужие разговоры от не верующих в пандемию граждан. Есть и те, кто продолжает мусолить слухи об опасности вакцинирования. Для таких людей хочу сказать, что вы несете своими действиями ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье и жизнь других граждан, которых пытаетесь убедить отказаться от прививочной кампании. Призываю не верить этим сказкам, а позаботиться о своем здоровье.

Второй год продолжается пандемия COVID-19, и одним из способов ее остановить является создание коллективного иммунитета. А для этого необходимо вакцинировать не менее 60 - 70% населения. Вакцинация остается одним из основных эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний у детей и взрослых. Если взглянуть на историю, то всеобщая вакцинация во всем мире привела к снижению частоты возникновения и даже ликвидации многих опасных заболеваний – натуральной оспы, гепатитов А и В, кори, краснухи, единичных случаев столбняка и так далее. Необходимость вакцинации была известна уже в глубокой древности. Первые попытки делались в Древнем Китае и Древней Индии. И только в результате развития микробиологии, иммунологии и других дисциплин вакцинация стала возможной.

С 1 февраля 2021 года в Жамбылской области стартовала вакцинация против коронавирусной инфекции. Для наших жителей доступны несколько видов вакцин: Sinovak, Hayat-Vax, QazVac, ГамКовидВак. Все прививки делают двукратно, с интервалом 14 – 21 - 90 дней, в соответствии с инструкцией. Вакцинация показана всем лицам старше 18 лет, это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. Вакцинация использует естественные защитные механизмы организма для борьбы с рядом инфекционных заболеваний и укрепляет нашу иммунную систему.

- Где можно получить вакцину и сколько жамбылцев уже воспользовались этой возможностью?

- В Жамбылской области в 23 организациях первичной медико-социальной помощи имеется 43 прививочных пункта, из них 15 в городах и 28 в районах. С 1 февраля 2021 года в область доставлено 16 990 доз отечественной вакцины QazCovid-in (QazVac - ред.), 301 700 доз вакцины «Спутник V» для первого компонента и 232 040 доз второго компонента, по 34 тысячи доз Hayat-Vax и CoronaVac. С нарастанием 297 398 человек прошли вакцинацию первым компонентом, из них 6 437 человек получили отечественную вакцину, 244 050 - «Спутник V» и 29 911 - Hayat-Vax. 17 тысяч вакцинировались CoronaVac. Это 18 450 (6,2%) медицинских работников, 35 701 (12%) работников образовательных учреждений, 18 837 (6,3%) сотрудников специальных органов, 6 862 (2,3%) государственных служащих и 217 548 (73,1%) других лиц. Проведена вакцинация вторым компонентом с нарастанием 220 604 человек. Осложнений после прививок не зарегистрировано. Чаще всего все побочные эффекты и осложнения незначительны. Могут быть побочные действия - температура, покраснение в месте введения вакцины, головная боль, гриппоподобный синдром. Однако всё это проходит самостоятельно и, чаще всего, не требуя медицинского вмешательства.

На сегодняшний день в регионе в остатке имеется 2 058 доз отечественной вакцины, 57 650 доз первого компонента и 59 431 доза второго компонента «Спутник V», 1 833 дозы второго тура CoronaVac. В целом по области, а у нас проживает 1,2 миллиона жителей, против коронавирусной инфекции планируется вакцинировать 582 тысячи человек старше 18 лет. В настоящее время вакцинировано 292 088 человек, что составляет 50,2%.

Обращаю внимание, что не следует покупать паспорта вакцинации. Ведь покупка «левого» паспорта вакцинации не только представляет угрозу вашему здоровью, но и сулит серьезные неприятности юридического характера.

- Можно привести статистику по заболевшим?

- На 6 августа в Жамбылской области зарегистрировано 13 682 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1 201,7. Зарегистрировано 6 111 случаев пневмонии (показатель на 100 тысяч населения 536,7). Это при том, что на 4 августа зарегистрировано 13 149 случаев COVID-19, показатель 1 172,4, и 6 018 случаев пневмонии (показатель 528,5).

- То есть, наблюдается рост заболеваемости?

- Можно сказать, так. Только за прошедшие сутки выявлено 173 случая COVID-19 (суточный прирост 1,2%) и 47 случаев пневмонии (суточный прирост 0,7%). Выздоровели 10 914 человек. С начала пандемии в Жамбылской области зарегистрировано 85 случаев смерти от COVID-19.

- А в каких районах наибольшее число заболевших?

- «Лидирует» здесь город Тараз – 7 708 заболевших, затем идет Кордай –1 451, Шу – 953, Байзак – 903, Жамбыл – 659, Жуалы – 396, Мерке – 333, Рыскуловский район – 305, Мойынкум –232, Талас – 289, Сарысу – 250. Имеется 125 заболевших среди призывников из других регионов республики, и 78 случаев – это жители других регионов Казахстана.

Что касается пневмонии, то здесь также «лидирует» Тараз – 2 044, затем Байзак – 798, Мерке – 588, Жуалы – 500, Жамбыл – 485, Рыскуловский –347, Сарысу – 336 Кордай – 190, Мойынкум – 144, Талас – 347 и Шу – 234 случая.

На утро 6 августа в наших инфекционных стационарах, рассчитанных на 3 700 коек, получают лечение 2 278 пациентов, то есть заполняемость составляет 62%, в том числе в реанимации находятся 156 человек, заполняемость реанимационных коек составляет 43%.

- Помнится, на 16 июня этого года инфекционные стационары в Жамбылской области были заполнены только на 20%, на 7 июля – уже на 38%, а реанимационные койки были заняты на 25%. Рост налицо…

- К сожалению, это так. Жамбылская область одной из последних в стране перешла в «красную зону» по коронавирусу. Достаточно долго удавалось удерживать ситуацию под контролем, ведь буквально еще несколько недель назад наш регион был в «зеленой зоне». Но потом состоялся быстрый переход в «желтую зону» и, теперь уже, в «красную».

Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют двухмесячный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле. Но очень важно следить за состоянием здоровья и после выздоровления. И здесь огромную роль играет правильное питание, которое после перенесенной коронавирусной инфекции должно быть калорийным, чтобы помочь организму восстановиться.

- Какое питание рекомендуют врачи после перенесенного ковида?

- Важно употреблять большое количество белка, при этом колбасы и сосиски в рацион не должны входить. Калорийность рациона может составлять до 20 - 30 килокалорий в сутки на один килограмм массы тела. При этом важно учитывать тяжесть состояния и первоначальную массу тела. Стоит отдать предпочтение продуктам и блюдам с высокой энергетической плотностью. В рационе должно быть достаточное количество белка - от одного до двух граммов на килограмм массы тела для борьбы с атрофией мышечной ткани, с учетом состояния почек.

Желательно в день съедать не менее трех - четырех порций белковых продуктов. Это могут быть молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобовые. Рацион должен быть разнообразным, насыщенным сезонными фруктами и овощами. Предпочтительно как минимум четырехразовое питание - три основных приема пищи и один-три перекуса.

- Можно ли заразиться повторно?

- К сожалению, новый мутированный вирус – дельта-штамм способен к повторному заражению. Поэтому необходимо получить консультацию своего врача о возможном сроке вакцинации после перенесенного заболевания.

Увеличивающееся количество штаммов является одной из причин, по которой необходимо пройти вакцинацию. Чем больше будет вакцинированных, тем меньше шансов, что у вируса появится новая мутация. У вакцинированных в 25 раз ниже риск госпитализации и смерти, а риск заражения ниже более чем в восемь раз. Только вакцинацией и соблюдением мер личной и социальной безопасности можно остановить пандемию короновирусной инфекции. Делать вакцинацию или нет – это решение, которое каждый человек принимает добровольно, но нужно сделать правильный выбор и правильное решение.

- Спасибо за беседу!