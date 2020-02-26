У троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщила журналистам в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы вывезли граждан Российской Федерации из Японии. Хочу вам сказать, что госпитализированы под медицинское наблюдение, находятся в инфекционных стационарах все из них, восемь (человек), в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», члены их семей были госпитализированы, как вы знаете, и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими», - сказала она.

Попова отметила, что все граждане, в том числе те, у которых подтвержден диагноз, чувствуют себя хорошо. «Температура у всех нормальная, клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз «новая коронавирусная инфекция», - добавила она.

По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса в России 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на лайнере в японском порту Иокогама. Граждане, а также лица, их эвакуировавшие, будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани.

Напомним, лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.



