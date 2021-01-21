У троих прибывших в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У троих граждан Казахстана, прилетевших без справок ПЦР в страну 19 января, выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

20 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Нидерландов, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 1 270 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 012 человек, без справок прибыли 258 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 600 пассажиров, со справками – 577, без справок - 23;

в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 483 пассажира, со справками - 249, без справок - 234;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, все 127 пассажиров со справками;

в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 1 пассажир со справкой;

в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 59 пассажиров, со справками - 58, без справок - 1.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 202 граждан РК, прилетевших без справок в РК 19 января 2021 года, у троих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Шарм-эль-Шейх – Костанай, другой - рейсом Дубай – Алматы, третий – рейсом Франкфурт - Нур-Султан.

Напомним, опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января. Нур-Султан находится в «красной зоне» по темпам распространения инфекции.