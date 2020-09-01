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У трех жителей ВКО  изъяли боеприпасы

1 Сентября 2020 21:51
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У трех жителей ВКО  изъяли боеприпасы

ШЕМОНАИХА. КАЗИНФОРМ - В городе Шемонаихе Восточно- Казахстанской области в ходе ОПМ «Правопорядок» удалось задержать преступника в розыске, а также изъять у нарушителей наркотики и огнестрельное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве рассказали, что с 25 по 27 августа в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В ходе ОПМ более 56 сотрудников районного отдела полиции проверяли подучетных лиц, владельцев оружия, совместно с кинологами и четвероногими полицейскими искали наркотические вещества.

«На территории Шемонаихинского района за два дня проведения ОПМ было выявлено свыше 109 административных правонарушения, из которых большую долю занимают нарушения, связанные с распитием спиртного в общественных местах», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Отметим, что был задержан преступник, который находился в розыске, еще одного жителя привлекли к ответственности за хранение наркотиков, а другого- за ношение огнестрельного оружия. Еще у троих жителей района были найдены боеприпасы. Плюс к этому шемонаихинские полицейские проверили 251 человека, состоящего на профилактическом учете.

Во время рейдов выявляли и другие нарушения, в том числе переход пешеходами дороги в неустановленном месте, проживание лиц без регистрации и документов и другие.


Фото: ДП ВКО


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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК  
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Орал Ерланулы

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