У трех водителей большегрузов в пункте пропуска выявили КВИ в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска Государственной границы. На сегодняшний день проведено 14 014 ПЦР-обследований, выявлено 108 завозных случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

С момента введения ограничений в Павлодарскую область прибыло 52 133 лиц (в среднем 150-400 человек в сутки), из них 32 980 - водителей, осуществляющих международные перевозки и 19 153 пассажира.

В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 1915 граждан РК. Не допущен въезд в страну 747 нерезидентам, прибывшим без справок.

За последние сутки через границу прошло 303 человека (118 пеших, 185 водителей фуры), в карантинный стационар помещено 5 казахстанцев.

За сутки выявлено 3 подтвержденных случая (бессимптомное течение) на посту «Урлютобе». Все трое - водители, осуществляющие перевозки в двухстороннем сообщении. Двое являются жителями города Павлодара и один - города Петропавловска.

Также 14 января 2021 года был запрещен въезд в страну — гражданину Узбекистана, пытавшемуся пересечь границу без справки об отрицательном результате ПЦР-анализа на COVID-19.