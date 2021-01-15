У трех водителей большегрузов в пункте пропуска выявили КВИ в Павлодарской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска Государственной границы. На сегодняшний день проведено 14 014 ПЦР-обследований, выявлено 108 завозных случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
С момента введения ограничений в Павлодарскую область прибыло 52 133 лиц (в среднем 150-400 человек в сутки), из них 32 980 - водителей, осуществляющих международные перевозки и 19 153 пассажира.
В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 1915 граждан РК. Не допущен въезд в страну 747 нерезидентам, прибывшим без справок.
За последние сутки через границу прошло 303 человека (118 пеших, 185 водителей фуры), в карантинный стационар помещено 5 казахстанцев.
За сутки выявлено 3 подтвержденных случая (бессимптомное течение) на посту «Урлютобе». Все трое - водители, осуществляющие перевозки в двухстороннем сообщении. Двое являются жителями города Павлодара и один - города Петропавловска.
Также 14 января 2021 года был запрещен въезд в страну — гражданину Узбекистана, пытавшемуся пересечь границу без справки об отрицательном результате ПЦР-анализа на COVID-19.
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