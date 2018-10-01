У «Тараза» остались шансы пробиться в премьер-лигу по футболу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе завершился матч между командой хозяев поля и шымкентским «Кыраном», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Тараз».

Отметим, что жамбылский клуб основательно подготовился к этому долгожданному матчу, который мог дать приличный задел перед финишным спуртом в борьбе за выход в Премьер-лигу. Трибуны Центрального стадиона Тараза собрали сегодня сотни преданных фанатов клуба, активно болевших за свою команду. Чувствительную помощь оказывали болельщики-военнослужащие Регионального командования «Юг». Команду гостей также поддерживала группа шымкентских фанатов.

На 4-й минуте матча состоялся первый гол. После розыгрыша штрафного защитники хозяев не успели разобраться с отскочившим мячом, и хавбек гостей Владимир Седельников отправил мяч в ворота - 0:1. Тем не менее, игроки «Тараза», ощущая колоссальную поддержку своих болельщиков, шли вперед, создавая опасные моменты вокруг штрафной гостей. Шымкентцы, памятуя о поражении во втором круге со счетом 0:7, старались играть предельно внимательно в обороне.

Следующий гол забили хозяева поля. После навесной передачи с правого фланга Константин Дудченко скинул мяч на Абзала Таубая, и тот отправил мяч метров с 16-ти в самый угол ворот - 1:1. В середине тайма хозяева праздновали еще один успех. Думан Турсынбай головой отправил мяч на таразского форварда Дудченко, а тот кивком головы отправил мяч в угол ворот противника - 2:1.

Второй тайм был менее обильным на голевые моменты, но таким же интересным. Таразцы попытались плотнее сыграть в обороне, гости же всеми силами шли вперед, создавая голевые моменты. После затяжной атаки нападающий гостей Бекжан Абдрахман с пределов штрафной закрутил мяч в дальний угол, и таразец Самат Отарбаев не смог спасти свою команду - 2:2.

Гости продолжили играть в своем атакующем ключе. Игроки хозяев отчаянно защищались при мощной поддержке трибун, особенно в добавленные арбитром шесть минут игры.

В итоге была зафиксирована боевая ничья - 2:2.

«Сегодня чувствовалась атмосфера праздника, большого футбола, по которому местные зрители успели соскучиться, - прокомментировал игру руководитель пресс-службы ФК «Тараз» Шухрат Хашимов. - Думается, болельщики обеих команд получили большое наслаждение от данной игры. Есть, конечно, сожаление от того, что не удалось одержать победу и обеспечить себе комфортный отрыв. Но, справедливости ради, «Кыран» предстал добротной и довольно сильной командой, которая неслучайно в нынешнем первенстве долгое время лидировала».

В следующем туре ФК «Тараз» предстоит домашняя игра с «Актобе-Жас». Шымкентцы будут дома принимать лидера - «Окжетпес» из Кокшетау. По мнению аналитиков, у таразской команды остаются довольно высокие шансы на прямой выход в Премьер-лигу.