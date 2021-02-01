У студентов каких столичных вузов выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько случаев заражения коронавирусом выявлено среди столичных студентов, рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди студентов всего зарегистрировано 145 случаев КВИ, из них 32 - среди студентов колледжей, 113 - среди студентов вузов. Из них обучающихся в оффлайн-формате всего четыре. Два случая выявлено среди студентов КазНУИ, «Назарбаев Университета» и два случая - среди студентов Политехнического и многопрофильного колледжей», - уточнила Сархат Бейсенова.

На сегодня, по ее словам, на карантине находится Политехнический колледж

Ранее она сообщила, что благодаря своевременно принятым ограничительным карантинным мерам город перешел в «желтую» зону по распространению коронавируса. Однако в городе продолжается регистрация случаев COVID-19 среди населения всех возрастов и контингента. Наблюдается рост заболеваемости в полтора раза или на 35% по сравнению с декабрем 2020 года. С начала января 2021 года зарегистрировано 3 763 случая коронавирусной инфекции, в декабре прошлого года - более 2 400 случаев.