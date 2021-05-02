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У столичных спасателей появилась Аллея единства

2 Мая 2021, 06:00
У столичных спасателей появилась Аллея единства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В День единства народа Казахстана состоялось открытие Аллеи единства в честь почетных ветеранов органов гражданской защиты и сотрудников, награжденных за доблестный труд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступили советник министра по чрезвычайным ситуациям РК, председатель совета ветеранов МЧС М. Искаков, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана К. Базарбаев, почетный ветеран органов гражданской защиты Г. Саврук.

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Сотрудники, награжденные государственными наградами за особый вклад в развитие гражданской защиты, и ветераны органов гражданской защиты посадили на новой аллее ели.

«Деревья как символ жизни, высаженные сотрудниками на Аллее единства, будут напоминать самим спасателям, членам их семей и гостям, посещающим территорию пожарной части, о важности и ценности мира, ради которого наши предки отдали свои жизни», - отметили в ДЧС столицы.

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