У столичных спасателей появилась Аллея единства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В День единства народа Казахстана состоялось открытие Аллеи единства в честь почетных ветеранов органов гражданской защиты и сотрудников, награжденных за доблестный труд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступили советник министра по чрезвычайным ситуациям РК, председатель совета ветеранов МЧС М. Искаков, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана К. Базарбаев, почетный ветеран органов гражданской защиты Г. Саврук.

Сотрудники, награжденные государственными наградами за особый вклад в развитие гражданской защиты, и ветераны органов гражданской защиты посадили на новой аллее ели.

«Деревья как символ жизни, высаженные сотрудниками на Аллее единства, будут напоминать самим спасателям, членам их семей и гостям, посещающим территорию пожарной части, о важности и ценности мира, ради которого наши предки отдали свои жизни», - отметили в ДЧС столицы.