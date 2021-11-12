У спасателей Караганды появились возможности для тушения пожаров в 25-этажках

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде показали возможности тушения пожаров в высотных зданиях. В этом году ДЧС области пополнил свою техническую базу. Среди новинок современный топливозаправщик и две автоцистерны АЦ-5-40 Iveco Euro Cargo ML190. Также ожидается поставка автомобиля газодымозащитной службы и девятиметрового катера, который планируется поставить в Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проверку готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода провели во время командно-штабных учений «Қыс-2021». Подобные учения проходят ежегодно. В этом году штаб по координации и руководству располагается в Караганде. Алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях спасатели отрабатывают два дня – 11 и 12 ноября.

Внимание участников учений привлекли две новые автоцистерны ДЧС. Это первые такие в стране. Каждая машина оснащена тремя единицами ранцевой установки тушения пожаров VARIO, подающей компактную или распыленную струю воды с возможностью подачи растворов воды с пенообразователем. Для тушения пожаров на высотных объектах высокоскоростной струёй воды автоцистерна оборудована автономной насосной установкой высокого давления Limens. Может использоваться как самостоятельная боевая единица, а также как насосная установка при работе «в перекачку» с одной или несколькими другими автоцистернами. Пожарные продемонстрировали работу этой машины.

«Основная задача учений – оценка готовности сил и средств к действиям в условиях угрозы или возникновения ЧС зимнего периода. В области взяты на контроль 590 снегозаносимых участков. Они известны нам, органам МВД, дорожным организациям. Общая протяженность их составляет 705 км. В целом по области для недопущения и ликвидации ЧС в зимний период планируется привлечь около трех тысяч человек и 1 300 единиц техники различных организаций», – рассказал начальник ДЧС Мурат Катпанов.

В «Қыс-2021» приняли участие оперативно-спасательные формирования территориальных подразделений МЧС РК, войсковая часть 52859 МЧС РК, входящие в состав аварийно-спасательных служб. Все они продемонстрировали готовность имеющихся сил и средств. Показали работу полевого пункта управления, в котором были развернуты штабная палатка, оснащенная необходимыми видами связи, пункты медицинского обеспечения, питания, обогрева и психологической помощи. Также были продемонстрированы возможности подвижных узлов связи на базе автомашин повышенной проходимости.

В рамках практических мероприятий проведены смотры готовности аварийно-спасательных формирований гражданской защиты Карагандинской области, подвижного пункта управления и палаточного лагеря.