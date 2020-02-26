У совершившего вынужденную посадку в Усть-Каменогорске самолета загорелся двигатель

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – У совершившего вынужденную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска самолета Ан-2 произошло возгорание двигателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«26 февраля около 13:00 в 10 км от поселка Прапоршиково при посадке самолета Ан-2 произошло возгорание двигателя. Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома. На борту находились пять человек. Обошлось без жертв. Одному из пилотов оказывают медицинскую помощь», - сообщили в КЧС.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет совершил вынужденную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска.