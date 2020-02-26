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У совершившего вынужденную посадку в Усть-Каменогорске самолета загорелся двигатель

26 Февраля 2020 13:47
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У совершившего вынужденную посадку в Усть-Каменогорске самолета загорелся двигатель

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – У совершившего вынужденную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска самолета Ан-2 произошло возгорание двигателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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«26 февраля около 13:00 в 10 км от поселка Прапоршиково при посадке самолета Ан-2 произошло возгорание двигателя. Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома. На борту находились пять человек. Обошлось без жертв. Одному из пилотов оказывают медицинскую помощь», - сообщили в КЧС.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет совершил вынужденную посадку близ аэропорта Усть-Каменогорска.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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