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У скончавшейся от коронавируса павлодарки первый тест был отрицательным

3 Июня 2020 09:41
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У скончавшейся от коронавируса павлодарки первый тест был отрицательным

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности летального случая коронавирусной инфекции в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Больная - жительница города Павлодар, 1935 года рождения, на протяжении многих лет стояла на диспансерном учете с артериальной гипертензией.

По данным областного управления общественного здоровья, 26 мая у пациентки поднялась температура тела, была жалоба на боли в горле. Установлен диагноз ОРВИ, назначено лечение.

Получен анализ на COVID 19, который показал отрицательный результат.
28 мая женщина была доставлена бригадой скорой помощи в пульмонологическое отделение провизорного госпиталя.
Учитывая тяжесть ситуации и дыхательную недостаточность, была госпитализирована в палату интенсивной терапии, затем подключена к аппарату ИВЛ.
31 мая повторный анализ на КВИ показал положительный результат.
1 июня была переведена в инфекционную больницу.
Больной была оказана вся необходимая медицинская помощь, всем необходимым специалистам были даны консультации.
Несмотря на интенсивную терапию, 1 июня в 17 часов 05 минут была выявлена биологическая смерть.
Согласно решению комиссии, летальный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции.
Напомним, 2 июня в Казахстане сообщили о трех случаях летального исхода коронавирусной инфекции. В городе Нур-Султан умер пациент 1959 года рождения, в Шымкенте - пациент 1956 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1935 года рождения.



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Ключевые слова: Коронавирус,
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