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У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области

17 Ноября 2021 09:53
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У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области родители более 400 подростков хотят привить своих детей от КВИ и уже дали информационное согласие. Об этом в ходе брифинга сообщала главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, вторая и третья волна показали, что подростки болеют и болеют достаточно серьезно. Так, шесть акмолинских детей прошли через реанимацию центра ПМСП в городе Кокшетау с диагнозом «Мультивоспалительный синдром Кавасаки», который может развиться после перенесенного КВИ у детей и привести к тяжелым осложнениям, порой даже к смерти. К счастью, сейчас они идут на поправку, но болезнь очень коварна и вызывает серьезные осложнения: аневризмы сосудов, поражение внутренних органов, ЖКТ, легких, почек, сердца и т.д.

10 ноября по поручению Главы государства осуществлены поставки в Казахстан первой партии вакцины Comirnaty производства Pfizer для иммунизации беременных женщин, кормящих мам и подростков. Вакцина одобрена и рекомендована ВОЗ для выше названной категории лиц. Согласно данным ВОЗ, третья фаза клинических исследований с участием подростков в возрасте 12-15 лет показала высокую эффективность и достаточно высокую безопасность этой вакцины, что привело к расширению предыдущих возрастных показаний: с 16 лет и старше до 12 лет и старше.

«В рамках подписанного ранее соглашения Казахстаном закуплено четыре млн доз вакцины. Уже поступила первая партия в количестве 379 тысяч доз. Поставка второй партии планируется до 20 ноября. Вакцинация препаратом Pfizer начата в семи регионах Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент. На сегодня в Казахстане привито первым компонентом вакцины 1 560 человек, из них 1 313 подростков, 247 беременных и кормящих женщин», - отметила главный госсанврач региона.

Поставка вакцины в Акмолинскую область планируется 17 ноября. Ожидается 35 100 доз двухкомпонентной вакцины на 17 000 человек.

По словам А. Мусиной, всего вакцинации по области подлежат 66 105 человек, из них детей и подростков – 47 000, беременных – 8 305, женщин в период лактации – 10 800.

«В регионе уже насчитывается более 400 детей, которых хотят привить родители от КВИ, они уже дали информационное согласие. Так как в одном флаконе Pfizer шесть доз, будут формироваться предварительные списки по шесть человек для того, чтобы эффективно использовать вакцину», - добавила спикер.

6 ноября в регион были доставлены низкотемпературные холодильные камеры для хранения вакцины при (-60, -90).

«Вакцинация будет проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов области после добровольного информационного письменного согласия родителей или их законных представителей. По желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей, как в поликлинике, так и в школе», - добавила А. Мусина.

Перед иммунизацией обязательно будет проводиться осмотр, а также опрос на наличие аллергии и хронических заболеваний. После введения вакцины медицинское наблюдение проводится в первые 30 минут. Меднаблюдение будет осуществляться в течение последующих трех дней путем обзвона родителей или законных представителей привитых подростков. При этом, медицинское наблюдение проводится как в школе, так и со стороны медицинской организации по месту прикрепления.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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