У сельских жителей появляется реальный механизм контроля за деятельностью акимов – Слямжар Ахметжаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С проведением прямых выборов у сельских жителей появляется реальный механизм контроля за деятельностью акимов. Так считает старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Слямжар Ахметжаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состоявшиеся выборы сельских акимов несут в себе ряд позитивных тенденций, как с точки зрения формата проведения, так и последующего эффекта на общественно-политическую жизнь казахстанцев. С точки зрения формата проведения, выборы сельских акимов прошли прозрачно и справедливо. В голосовании приняли участие более 1,2 миллиона сельских жителей. Право на свободное волеизъявление получили все сельские жители вне зависимости от их происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений. Кроме того, прошедшие выборы акимов сельских территорий состоялись в конкурентных условиях. Наряду с кандидатами от политических партий участвовали самовыдвиженцы. Это, в свою очередь, позволило стимулировать работу политических партий на местах и, в то же время, способствовало повышению гражданской активности сельских жителей», – сказал С.Ахметжаров.

По его мнению, с проведением выборов сельских акимов у сельских жителей появляется реальный механизм контроля за деятельностью акимов, ввиду того, что теперь акимы прямо заинтересованы в выполнении своих предвыборных обещаний. От того, насколько эффективно акимы смогут управлять вверенной им территорией, будут зависеть итоги последующих выборов. Эффективные управленцы, достигшие конкретных результатов, смогут вновь заручиться поддержкой жителей на очередных выборах, в то время как акимы, не сумевшие оправдать надежд сельского электората, вряд ли смогут рассчитывать на еще один срок.

Кроме того, эксперт отметил, что выборы сельских акимов, позволяют провести необходимое обновление корпуса акимов на местах. Благодаря выборам, были выявлены наиболее компетентные и профессиональные руководители, знающие специфику местных проблем. Приток новых руководителей в систему местного самоуправления позволит стимулировать вовлечение сельских жителей в процесс принятия решений. Избранные акимы будут стремиться включать местные сообщества в процесс обсуждения актуальных проблем. В свою очередь, это позволит выработать наиболее сбалансированную госполитику в сельских населенных пунктах, отражающую интересы местного населения.

В заключение, С.Ахметжаров отметил, что прошедшие выборы сельских акимов являются большим шагом в направлении либерализации политической системы страны. Практически, половина граждан республики проживает в сельских населенных пунктах. Теперь они, посредством прямого голосования, имеют возможность активно участвовать в общественно-политической жизни государства. Это, в свою очередь, будет способствовать усилению роли местных сообществ.