У сборной Казахстана по фигурному катанию новый главный тренер
«С этого турнира начинается новый этап для казахстанского фигурного катания. На соревнования приехали дети из разных регионов, успехи начинаются с выявления талантливых уникальных спортсменов, которые могут в дальнейшем добиваться каких-то результатов. Нам нужно трудиться над развитием массового спорта. Это исторический момент: теперь готовить наших фигуристов будет один из сильнейших спортсменов, друг Дениса, Сергей Воронов. Искренне благодарю за то, что принял предложение», - отметила директор Denis Ten Foundation, вице-президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен.
В свою очередь Сергей Воронов поделился: «Для меня большая честь работать в Казахстане. Это большая ответственность, и мне очень приятно находиться здесь».
А между тем казахстанскую пару Гаухар Наурызовой и Боянсангура Датиева тренерует двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова: «Мне очень интересно работать с детьми и добиваться результатов, наблюдать, как они крепнут. Я с удовольствием работаю с казахстанской парой Гаухар и Боянсагура, это наш первый сезон. Мне интересно как будет развиваться фигурное катание в Казахстане, очень хорошо, что теперь здесь будет Сергей Воронов, который будет заниматься одиночниками. Начался большой процесс обмена опытом. Развитие фигурного катания позволяет спортсменам встречаться на разных площадках, развиваться, встречаться с тренерами и спортсменами».
Выступающий в мужском одиночном катании Сергей Воронов - серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2015 года, бронзовый призёр финала Гран-при сезона 2014/2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года. Двукратный чемпион России (2008, 2009). Победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy 2017 года. Победитель турниров серии «Челленджер» Трофей Финляндии (2014 год) и Мемориал Непелы (2016).
Карьеру завершил год назад.
Международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge» (ISU) пройдет в Нур-Султане с 28 по 31 октября 2021 года в СК «Барыс Арена» ( Нур-Султан, проспект Тұран, 57). Организованный Фондом Дениса Тен при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национального олимпийского комитета и акимата города Нур-Султан Международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge» - это седьмой этап из серии «Challenger», проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
Соревнования пройдут в категориях среди юниоров и взрослых в одиночном и парном катании, а также танцах на льду. В турнире примут участие более 100 спортсменов из 16 стран, в числе спортсменов призеры Чемпионата мира 2021 года, претенденты на награды на Олимпийских играх Пекин-2022.
В мужском одиночном катании от Казахстана на лед выйдут Рахат Бралин, Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев. В женском катании — Анастасия Лобанова, Богдана Ракишев и Ясмина Текик. Среди танцевальных пар честь Казахстана будут защищать Гаухар Наурызова/Боянсангур Датиев и Максин Уэзерби/Темирлан Ержанов.
Судейский состав включает 36 судей высшей категории Международной Федерации ISU.