У сборной Казахстана по фигурному катанию новый главный тренер

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главным тренером сборной Казахстана по фигурному катанию стал двукратный чемпион России, призер чемпионатов Европы Сергей Воронов. Об этом стало известно перед открытием Международного турнира «Denis Ten Memorial Challenge 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу турнира.

«С этого турнира начинается новый этап для казахстанского фигурного катания. На соревнования приехали дети из разных регионов, успехи начинаются с выявления талантливых уникальных спортсменов, которые могут в дальнейшем добиваться каких-то результатов. Нам нужно трудиться над развитием массового спорта. Это исторический момент: теперь готовить наших фигуристов будет один из сильнейших спортсменов, друг Дениса, Сергей Воронов. Искренне благодарю за то, что принял предложение», - отметила директор Denis Ten Foundation, вице-президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен.

В свою очередь Сергей Воронов поделился: «Для меня большая честь работать в Казахстане. Это большая ответственность, и мне очень приятно находиться здесь».

А между тем казахстанскую пару Гаухар Наурызовой и Боянсангура Датиева тренерует двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова: «Мне очень интересно работать с детьми и добиваться результатов, наблюдать, как они крепнут. Я с удовольствием работаю с казахстанской парой Гаухар и Боянсагура, это наш первый сезон. Мне интересно как будет развиваться фигурное катание в Казахстане, очень хорошо, что теперь здесь будет Сергей Воронов, который будет заниматься одиночниками. Начался большой процесс обмена опытом. Развитие фигурного катания позволяет спортсменам встречаться на разных площадках, развиваться, встречаться с тренерами и спортсменами».

Выступающий в мужском одиночном катании Сергей Воронов - серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2015 года, бронзовый призёр финала Гран-при сезона 2014/2015, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года. Двукратный чемпион России (2008, 2009). Победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy 2017 года. Победитель турниров серии «Челленджер» Трофей Финляндии (2014 год) и Мемориал Непелы (2016).

Карьеру завершил год назад.

Международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge» (ISU) пройдет в Нур-Султане с 28 по 31 октября 2021 года в СК «Барыс Арена» ( Нур-Султан, проспект Тұран, 57). Организованный Фондом Дениса Тен при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национального олимпийского комитета и акимата города Нур-Султан Международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge» - это седьмой этап из серии «Challenger», проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут в категориях среди юниоров и взрослых в одиночном и парном катании, а также танцах на льду. В турнире примут участие более 100 спортсменов из 16 стран, в числе спортсменов призеры Чемпионата мира 2021 года, претенденты на награды на Олимпийских играх Пекин-2022.

В мужском одиночном катании от Казахстана на лед выйдут Рахат Бралин, Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев. В женском катании — Анастасия Лобанова, Богдана Ракишев и Ясмина Текик. Среди танцевальных пар честь Казахстана будут защищать Гаухар Наурызова/Боянсангур Датиев и Максин Уэзерби/Темирлан Ержанов.

Судейский состав включает 36 судей высшей категории Международной Федерации ISU.