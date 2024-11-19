У самой богатой в мире королевской семьи состояние в четыре раза больше, чем у Маска и Гейтса вместе взятых

Капитал королевской семьи Саудовской Аравии оценивается в $1,4 триллиона. Для сравнения, самый богатый человек в мире, Илон Маск, обладает состоянием в $304 миллиарда, в то время как основатель Microsoft Билл Гейтс — $105 миллиардов.

Богатство Саудитов в основном связано с огромными запасами нефти, а роскошный образ жизни включает множество великолепных дворцов, частных самолетов, шикарных яхт и чрезвычайно дорогую коллекцию произведений искусства, пишет британское издание.

Королевская семья Саудовской Аравии насчитывает около 15 000 человек, при этом большая часть богатства сосредоточена примерно у 2 000.

Нынешний глава семьи, король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в 2015 году. Его самый известный сын, Мухаммед ибн Салман, известный как MBS, занимает пост премьер-министра.

Королевская семья осуществила множество крупных покупок, среди которых — французский особняк Chateau Louis XIV, приобретенный MBS за $300 миллионов, картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за $450 миллионов и яхта стоимостью $500 миллионов.