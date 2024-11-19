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    22:13, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    У самой богатой в мире королевской семьи состояние в четыре раза больше, чем у Маска и Гейтса вместе взятых

    Правящая королевская династия Саудовской Аравии (Саудиты) — самая богатая королевская семья в мире. Их состояние в четыре раза превышает состояния Илона Маска и Билла Гейтса вместе взятых, передает агентство Kazinform со ссылкой на Daily Express.

    У самой богатой в мире королевской семьи состояние в четыре раза больше, чем у Маска и Гейтса вместе взятых
    Фото: Saudi Press Agency

    Капитал королевской семьи Саудовской Аравии оценивается в $1,4 триллиона. Для сравнения, самый богатый человек в мире, Илон Маск, обладает состоянием в $304 миллиарда, в то время как основатель Microsoft Билл Гейтс — $105 миллиардов.

    Богатство Саудитов в основном связано с огромными запасами нефти, а роскошный образ жизни включает множество великолепных дворцов, частных самолетов, шикарных яхт и чрезвычайно дорогую коллекцию произведений искусства, пишет британское издание.

    Королевская семья Саудовской Аравии насчитывает около 15 000 человек, при этом большая часть богатства сосредоточена примерно у 2 000.

    Нынешний глава семьи, король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в 2015 году. Его самый известный сын, Мухаммед ибн Салман, известный как MBS, занимает пост премьер-министра.

    Королевская семья осуществила множество крупных покупок, среди которых — французский особняк Chateau Louis XIV, приобретенный MBS за $300 миллионов, картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за $450 миллионов и яхта стоимостью $500 миллионов.

    Теги:
    Илон Маск Доллар В мире Саудовская Аравия Деньги Статистика Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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