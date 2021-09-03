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У самолета отказал двигатель после вылета из Алматы

3 Сентября 2021 14:28
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У самолета отказал двигатель после вылета из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У самолета отказал двигатель после вылета из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Санитарный рейс направлялся в Семей, у него отказал один из двигателей.

«Санитарный рейс EWZ1149 тип Як-40 авиакомпании «Eastwing» по маршруту: Алматы 11.12 - Семей после взлета доложил об отказе левого двигателя и возврате на аэродром вылета. Посадка в 11-17 часов благополучно», - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По данным МИИР, на борту самолета находились пять членов экипажа и два врача.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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