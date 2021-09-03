У самолета отказал двигатель после вылета из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У самолета отказал двигатель после вылета из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санитарный рейс направлялся в Семей, у него отказал один из двигателей.

«Санитарный рейс EWZ1149 тип Як-40 авиакомпании «Eastwing» по маршруту: Алматы 11.12 - Семей после взлета доложил об отказе левого двигателя и возврате на аэродром вылета. Посадка в 11-17 часов благополучно», - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По данным МИИР, на борту самолета находились пять членов экипажа и два врача.