У самолета казахстанской авиакомпании лопнуло шасси при взлете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете гражданской авиации сообщили сразу о нескольких авиационных инцидентах. Один из них произошел с самолетом авиакомпании Qazaq Air, у которого лопнула покрышка переднего шасси, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«12 февраля в 23:20 по времени Нур-Султана с самолетом авиакомпании Qazaq Air рейс QAZ427 по маршруту Нур-Султан - Шымкент произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 метров. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, согласно предоставленной информации, 13 февраля в 08:12 при проведении осмотра после посадки другого воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, выполнявший регулярный рейс QAZ353 по маршруту Нур-Султан - Алматы обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Все пассажиры самолета эвакуированы, пострадавших нет.





«По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны Управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК», - добавили в пресс-службе.

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