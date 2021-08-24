У рыбачащего жителя столицы угнали автомобиль в Акмолинской области

ЕРЕЙМЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – У рыбачащего в Акмолинской области жителя столицы угнали автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть отдела полиции Ерейментауского РОП поступило заявление от 33-летнего жителя города Нур-Султан. Мужчина сообщил об угоне его автомобиля марки «ВАЗ-21100».

«Предварительно было установлено, что потерпевший отправился на рыбалку на одно из озер Ерейментауского района. Выгрузив из своего автомобиля лодку и снасти, мужчина закрыл машину и отплыл от берега на 1,5 километра. Неожиданно он увидел, как заработал двигатель его автомобиля, и тот уехал по трассе. Мужчина сразу же позвонил в полицию и рассказал о случившемся», - поделились в ведомстве.

Сотрудниками Ерейментауского РОП незамедлительно был объявлен план «Перехват». Информация об угоне была передана всем нарядам полиции, и уже через 15 минут в районе лесных угодий был задержан автомобиль под управлением 29-летнего жителя Нур-Султана, ранее судимого по ч.3 ст.190 УК («Мошенничество»), который признался в совершенном им преступлении. Полицейские установили, что злоумышленник проник в машину заявителя, взломав ее.

«В настоящее время по факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Похищенную автомашину изъяли и вернули законному владельцу. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - добавили в полиции.