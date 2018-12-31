У россиян начались десятидневные новогодние каникулы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Десятидневные новогодние каникулы, которые начинались у россиян, продлятся с 30 декабря по 8 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников - 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной», - напомнили в пресс-службе Роструда.

Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.