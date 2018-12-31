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У россиян начались десятидневные новогодние каникулы
31 Декабря 2018 02:43 87
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МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Десятидневные новогодние каникулы, которые начинались у россиян, продлятся с 30 декабря по 8 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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«Десятидневные новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января 2019 года. Первый рабочий день у большинства работников - 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной», - напомнили в пресс-службе Роструда.
Следующие продолжительные выходные в России в 2019 году ожидаются в марте.
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