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    12:19, 02 Март 2021 | GMT +6

    У пяти прибывших в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У пяти авиапассажиров, прибывших в Казахстан 28 февраля, выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    1 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из ОАЭ, Мальдивской Республики, Турции, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

    Из 2 091 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 892 человек, без справок прибыло 199 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 7 рейсов, 1 371 пассажир, со справками – 1 182, без справок - 189;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 476 пассажиров, со справками - 468, без справок - 8;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 142 пассажира, со справками - 140, без справок - 2;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, прибыло 102 пассажира, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, из 729 граждан РК, прилетевших без справок, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Киев – Алматы, и 1 пассажира, прибывшего рейсом Шарм-Эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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