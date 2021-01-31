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    10:55, 31 Январь 2021 | GMT +6

    У прилетевших из Стамбула и Дубая троих казахстанцев обнаружили коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 января на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, из 2059 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 612 человек, без справок прибыли 447 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 325 пассажиров, со справками - 1 049, без справок - 276;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 452 пассажира, со справками - 396, без справок - 56;

    в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 171 пассажир, со справками - 110, без справок - 61;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 111 пассажиров, со справками - 57, без справок – 54.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

    По результатам ПЦР-анализа, из 236 граждан РК, прилетевших без справок в РК 29 января 2021 года, у 3 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, 2 пассажира прибыли рейсом Стамбул – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Дубай – Алматы.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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