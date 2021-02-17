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    13:16, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    У прилетевшего рейсом Мале – Алматы казахстанца выявлен коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальты, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 1 972 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 759 человек, без справок прибыли 213 граждан РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 622 пассажира, со справками - 1 413, без справок - 209;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 350 пассажиров, со справками - 346, без справок - 4.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 15 февраля 2021 года из 383 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Мале – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
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