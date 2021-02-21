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У прилетевшего из Стамбула казахстанца выявлен коронавирус

21 Февраля 2021, 14:40
У прилетевшего из Стамбула казахстанца выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 20 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 16 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, России, Беларуси и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из 2 155 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 828 человек, без справок прибыли 327 граждан РК.

В том числе:

- в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 682 пассажира, со справками - 1 430, без справок - 252;

- в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 473 пассажира, со справками - 398, без справок - 75.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа за 19 февраля, из 337 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.


Здравоохранение   Безопасность   Турция   Общество   Коронавирус в РК  
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