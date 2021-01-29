У прилетевшего из Стамбула казахстанца выявили коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, России и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из 2 029 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 596 человек, без справок прибыли 433 гражданина РК.

В том числе: в аэропорт Алматы – 7 рейсов, 1 111 пассажиров, со справками – 822, без справок - 289; в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 793 пассажира, со справками - 649, без справок - 144; в аэропорт Уральска – 1 рейс, все 125 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Между тем по результатам ПЦР-анализа из 348 граждан Казахстана, прилетевших в РК 27 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.