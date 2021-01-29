РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:51, 29 Январь 2021 | GMT +6

    У прилетевшего из Стамбула казахстанца выявили коронавирус

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, России и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 2 029 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 596 человек, без справок прибыли 433 гражданина РК.

    В том числе: в аэропорт Алматы – 7 рейсов, 1 111 пассажиров, со справками – 822, без справок - 289; в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 793 пассажира, со справками - 649, без справок - 144; в аэропорт Уральска – 1 рейс, все 125 пассажиров со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Между тем по результатам ПЦР-анализа из 348 граждан Казахстана, прилетевших в РК 27 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Общество Безопасность Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!