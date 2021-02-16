РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:57, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    У прилетевшего из Египта казахстанца выявлен коронавирус

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –15 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 19 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 2 094 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 711 человек, без справок прибыли 383 гражданина РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 899 пассажиров, со справками - 776, без справок - 123.

    в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 916 пассажиров, со справками - 742, без справок - 174;

    в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 144 пассажира, со справками - 142, без справок - 2;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками - 51, без справок - 84.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Между тем по результатам ПЦР-анализа за 14 февраля 2021 года из 557 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Общество Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Сегодня, 12:03
    Свыше 1,7 тысячи нарушений совершили самокатчики - МВД РК
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!