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    10:51, 10 Март 2021 | GMT +6

    У прилетевшего из Беларуси казахстанца выявлен коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Турции, Южной Кореи, Испании, Германии, Украины, России, Грузии, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 3 279 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 005 человек, без справок прибыли 274 гражданина РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 2 126 пассажиров, со справками – 1 862, без справок - 264;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 583 пассажира, со справками - 573, без справок - 10;

    - в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 286 пассажиров, все со справками;

    - в аэропорт г. Шымкент – 3 рейса, прибыли 282 пассажира, все со справками.

    - в аэропорт г. Усть-Каменогорск – 1 рейс, прибыли 2 пассажира, оба со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 8 марта, среди 101 гражданина РК, прилетевшего без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Минск – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Безопасность
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