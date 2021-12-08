У прибывших в декабре в Нур-Султан из других стран не обнаружен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о правилах карантина для прибвающих из других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача за номером 51, обо всех лицах, которые прибывают из тех 10 стран, которые определены в соответствии с постановлением, к нам поступают конкретные данные от службы аэропорта», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, эти данные передаются в управление общественного здравоохранения и далее направляются по прикреплению в территориальные поликлиники.

«Каждая поликлиника по своей территориальной прикрепленности берет под контроль соблюдение домашнего карантина данными лицами. На сегодняшний день у нас прибыло с 3 декабря 227 человек из этих стран. Все 227 человек были обследованы, результаты у них отрицательные, но при этом они находятся под строгим контролем соблюдения карантина в домашних условиях», - заключила врач.