У прибывшего рейсом Дубай – Нур-Султан казахстанца выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 апреля на территорию Республики Казахстан прибыл 31 международный авиарейс из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 4388 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4367 человек, без справок прибыл 21 гражданин РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 2 450 пассажиров, со справками - 2 430, без справок - 20;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 748 пассажиров, со справками - 747, без справок - 1; в аэропорт г. Шымкент – 7 рейсов, 915 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 275 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 29 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.

