У прибывшего из Дубая в Алматы казахстанца выявлен коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 1 506 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 222 человек, без справок прибыло 284 гражданина РК.

В том числе:в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 838 пассажиров, со справками - 802, без справок - 36;в аэропорт г. Нур-Султана – 3 рейса, 530 пассажиров, со справками - 282, без справок - 248;в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, 3 пассажира со справками;в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 81 пассажир, все со справками;в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 54 пассажира, все со справками.Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.По результатам ПЦР-анализа, из 293 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.