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    10:33, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    У прибывшего из Дубая в Алматы казахстанца выявлен коронавирус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 1 506 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 222 человек, без справок прибыло 284 гражданина РК.

    В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 838 пассажиров, со справками - 802, без справок - 36;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 3 рейса, 530 пассажиров, со справками - 282, без справок - 248;
    в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, 3 пассажира со справками;
    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 81 пассажир, все со справками;
    в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, 54 пассажира, все со справками.
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, из 293 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная Алматы
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