21 Июля 2022 21:55

У президента США Джо Байдена обнаружен коронавирус

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Тест на ковид, проведенный в четверг, показал положительный результат у президента США Джо Байдена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Белый дом сообщает, что президент переносит очень легкие симптомы заболевания.

Джо Байден продолжит исполнять должностные обязанности в изоляции до тех пор, пока тесты не покажут отрицательный результат. Он начал проходить курс лечения, сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.













Фото: EPA



