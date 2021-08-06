У Президента РК есть, что предложить государствам Центрально-Азиатского региона – Санат Кушкумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане. В своем выступлении Глава государства отметил символичность встречи, которая прошла в год 30-летия Независимости стран Центральной Азии. За это время страны региона достигли большого прогресса в деле государственного строительства, добились значительных успехов в социально-экономическом развитии, возродили духовно-культурное наследие.

Как считает заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований, доктор политических наук Санат Кушкумбаев, у Президента Касым-Жомарта Токаева есть, что предложить государствам Центрально-Азиатского региона.

«III консультативная встреча лидеров государств Центральной Азии, проходящая сегодня в Туркменистане проходит на фоне положительных изменений в атмосфере регионального сотрудничества. Казахстан в течение всего периода независимости последовательно придерживался стратегии на углубление сотрудничества с государствами Центральной Азии. Во всех стратегических документах нашей страны закреплен вектор на центральноазиатскую кооперацию. Поэтому у Президента Касым-Жомарта Токаева, очевидно, есть внушительный пакет предложений в повестку очередной встречи глав государств региона Центральной Азии», – сказал С. Кушкумбаев.

Эксперт отметил, что страны Центральной Азии демонстрируют решительный настрой на решение ключевых вопросов двусторонней и региональной повестки. С учетом повестки предыдущих встреч, можно будет вести речь о консолидированных подходах, создании конкретизированной дорожной карты регионального сотрудничества. Наряду с вопросами транзита, торговли, энергетики в фокусе будут вопросы воды, экологии, изменения климата. В этом году, кроме проблем противодействия коронавирусной инфекции, на фоне обострения ситуации в Афганистане, в повестку выдвинулись вопросы региональной и международной безопасности.

«Одной из актуальных для стран региона, остается проблема урегулирования водных вопросов. Рост водопотребления, обусловленный интенсивной сельскохозяйственной, промышленной деятельностью, ростом населения в регионе трансграничных бассейнов в сопряжении с проблемой изменения климата, таяния ледников и другими вопросами, все чаще выступают триггерами социально-экономических проблем. Поэтому, очевидно, что компромиссные и взаимоприемлемые подходы сторон в урегулировании водных вопросов единственный продуктивный путь. Ключевой аспект – наличие политической воли всех сторон позволяет открыто и оперативно поднимать и обсуждать все вопросы в этой сфере», – считает С. Кушкумбаев.

По его мнению, у этой комплексной проблемы есть экологическое, социальное, экономическое измерения. Сейчас Казахстан предлагает создать Водно-энергетический консорциум государств Центральной Азии, а также усилить бассейновые водохозяйственные объединения «Сырдарья» и «Амударья». Кроме того, при поддержке всех стран Центральной Азии и международных партнеров следует завершить проект восстановления северной части Аральского моря.

«Немаловажным в повестке стран региона является вопрос раскрытия транспортно-транзитного потенциала. В государствах региона возросло понимание того факта, что укрепление сотрудничества в транспортной сфере способствует свободному перемещению товаров и услуг, выступает в качестве важного инструмента развития социальных и экономических отношений, и в конечном итоге, улучшает условия и качество жизни населения. По оценкам экспертов, из-за несовершенства процедур пересечения границ, странами Центральной Азии затрачивается 40% всего времени, необходимого на доставку товаров по международным маршрутам. Улучшение транспортной связанности внутри и между странами Центральной Азии будет способствовать увеличению ВВП региональных стран на 15%», – отметил замдиректора института.

С. Кушкумбаев напомнил, что через территорию государств ЦА проходят международные транспортные коридоры, а также различные региональные коридоры в рамках торговли стран Центральной Азии с Россией, ЕС, КНР, Индией, Турцией, Афганистаном, Ираном. С целью усиления транспортной связанности региона Казахстан заинтересован в участии всех стран Центральной Азии в развитии Транскаспийского международного транспортного коридора.

«В торгово-экономической сфере мы можем видеть важные сдвиги. На взаимовыгодной основе реализуются весьма перспективные проекты. В числе последних крупных инициатив создание Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) «Центральная Азия» на границе Казахстана и Узбекистана. Этот проект имеет очень большую региональную перспективу. Он даст толчок развитию торгово-экономических связей во всем регионе, новый импульс получат межрегиональные инфраструктурные и торговые проекты. Таким образом, простая истина в том, что сообща и скоординировано легче и эффективнее отстаивать и продвигать национальные интересы. Соответственно, усиление региональной субъектности Центральной Азии – это усиление национальных позиций, национальной субъектности», – заключил эксперт.