У предпринимателя из Жетысуской области вымогали деньги

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские при содействии сотрудников департамента КНБ задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя в Жетысуской области. У задержанных изъято 500 тысяч тенге, отнятые у потерпевшего путем угроз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Задержание подозреваемых произведено в одном из придорожных кафе на трассе Алматы-Усть-Каменогорск. Один из них является ранее судимым 53-летним жителем Алматы, другой - 35-летний житель Алакольского района. Оба помещены под стражу в изолятор временного содержания», - сообщили в управлении по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области.

Досудебное расследование по факту проводится согласно ст.194 ч.2 УК РК «Вымогательство».