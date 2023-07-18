У пользователей Activ/Kcell снова возникли проблемы со связью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Этим утром пользователи Activ/Kcell снова пожаловались на проблемы со связью. В пресс-службе компании разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С утра было небольшое прерывание на 15-20 минут, технические специалисты Kcell исправили проблему. В данный момент проблем на сети не наблюдается», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Напомним, что вчера пользователи сотовой связи Activ/Kcell жаловались на проблемы со связью. Был выявлен факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана.

Позже связь восстановили, а всем, кого затронула техническая проблема, был начислен бонусный интернет-трафик 10 Гб.