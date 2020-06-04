У погибшего Джорджа Флойда диагностирован коронавирус

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – У Джорджа Флойда, умершего в результате жестких действий полицейских, по результатам вскрытия был диагностирован коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fox News.

В отчете, опубликованном в среду управлением медицинской экспертизы, подробно описываются травмы и другие возможные причины смерти Джорджа Флойда. Судмедэксперт взял мазок из носа, который подтвердил положительный анализ на COVID-19.

Отмечается, у Флойда болезнь протекала абсолютно бессимптомно, и его легкие не имели повреждений, без злокачественных новообразований, пневмонии, гранулематозного воспаления или поляризуемого внутрисосудистого инородного материала. Вскрытие показало, что наиболее вероятной причиной положительного результата была «постоянная позитивность ПЦР от предыдущей инфекции».

Напомним, 25 мая Джордж Флойд погиб после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Смерть Флойда вызвала массовые протесты не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Германии и других странах мира. В городах США ввели комендантский час после беспорядков. В видео с места задержания отчетливо видно, как сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен давит коленом на горло Флойда в течение почти девять минут. На протяжении всего этого времени задержанный просит отпустить его, так как не может дышать.

Ранее сообщалось, что результаты вскрытия тела Флойда показали, что он скончался от механической асфиксии, которая должна рассматриваться, как насильственная. Также у него имелись заболевания сердца, и помимо этого, жертва употребляла наркотические средства незадолго до смерти.

Также американским СМИ стало известно, что жертва Джордж Флойд и полицейский, задержавший его, где-то в течение года работали в одном ночном клубе.