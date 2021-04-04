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    11:01, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    У побережья Китая затонуло рыболовецкое судно, есть погибшие

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Рыболовецкое судно затонуло в Восточно-Китайском море в акватории китайской провинции Чжэцзян. Как сообщает региональная морская поисково-спасательная служба, на борту судна находились 20 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Сигнал бедствия региональный центр по спасению на море получил в воскресенье утром в 04:28 по пекинскому времени. Судно затонуло в 100 морских милях от побережья провинции Чжэцзян. По состоянию на 08:00 утра обнаружены тела восьми погибших, пять членов экипажа спасены.

    В поисковой операции, которая продолжаются до сих пор, принимают участие катера местной береговой охраны, спасательных служб, а также находящиеся в этом районе рыболовецкие шхуны.

    О причинах инцидента сведений не поступало.


    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Мировые новости
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