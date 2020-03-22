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У Пласидо Доминго диагностировали коронавирус
22 Марта 2020 23:32
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МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Легендарный испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 79-летний тенор сообщил в своем Facebook, передает МИА «Казинформ»
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«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на COVID19, коронавирус. Моя семья и я находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения. Сейчас мы все в добром здравии, но у меня были лихорадка и кашель, поэтому я решил сдать анализ, и результат оказался положительным», - написал Доминго.
Певец попросил всех быть предельно осторожными и соблюдать рекомендованные меры безопасности.
«Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис. Надеюсь, мы очень скоро сможем вернуться к нашей нормальной повседневной жизни. Пожалуйста, следуйте рекомендациям и правилам вашего местного правительства, чтобы оставаться в безопасности и защитить не только себя, но и все наше сообщество», - призвал певец.
Фото: Facebook
Ключевые слова: Культура, Испания, Коронавирус,
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