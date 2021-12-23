У Павлодарской области вырос внешнеторговый оборот с Турцией, Италией, Японией и США

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По итогам января-октября 2021 года растут показатели взаимной торговли с основными торговыми партнерами региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным за январь-октябрь этого года, объем внешнеторгового оборота составил 3,7 миллиарда долларов, а это на 15,7% больше, чем в январе-октябре 2020 года. На экспорт ушли товары общей стоимостью почти 2,8 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году; импортировано продукции на 892,2 миллиона долларов, что на 14,5% выше прошлогоднего показателя», - рассказали в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным и составило 1,9 миллиарда долларов, отметили в УПИИР. По итогам января-октября 2021 года растут показатели взаимной торговли с основными торговыми партнерами региона.

«Внешнеторговый оборот с Турцией, с Италией возрос в два раза, с Японией и США - в 1,8 раза, с Узбекистаном - в 2,4 раза. Рост экспортных поставок отмечается в металлургии - в 1,5 раза, в химической отрасли - в 1,2 раза, продовольствия - в 1,2 раза», - добавили в ведомстве.

Возросли и объемы импорта на 14,5%, в том числе продукции металлургии и изделий из нее в 1,4 раза, в сферах машиностроения - на 3,7% (оборудование для измельчения минеральных ископаемых), строительных материалов - в 1,2 раза (огнеупорные кирпичи).

Напомним, в этом году казахстанские, в том числе павлодарские инвесторы строили большие планы по своему участию в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.