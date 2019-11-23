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У павлодарца по ошибке угнали автомобиль

23 Ноября 2019 16:19
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У павлодарца по ошибке угнали автомобиль

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 48-летний житель павлодарец взял на буксир чужую легковушку, спутав её с машиной знакомого, задолжавшего первому деньги, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В полицию обратился 34-летний житель города Павлодара, он сообщил, что в период с 06:30 до 08:30 часов по улице Космонавтов у него угнали машину марки «ВАЗ 21043». Как установлено, мужчина оставил свою машину недалеко от дороги по улице Космонавтов, двери авто предварительно закрыл и направился в сторону степной зоны. Когда через час вернулся, машины не было», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. Установлен и задержан 48-летний житель областного центра, рассказали в ведомстве. «Мужчина, подозреваемый в угоне, проезжая мимо, увидев автомашину, перепутал её с авто своего знакомого, который якобы задолжал ему крупную сумму, взял её на буксир и поставил на автостоянку», - поделились деталями в правоохранительных органах. Проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.

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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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