РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:21, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    У партнерства Казахстана и Кыргызстана большое будущее – Глава государства

    Токаев и Жапаров
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о большом будущем партнерства Казахстана и Кыргызстана, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Сегодня мы собрались на долгожданную важную встречу. Безусловно, это будет способствовать развитию отношений между двумя странами. В ходе встречи будут обсуждены наиболее актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества. Мы провели переговоры с Президентом Кыргызстана в узком составе. Мы подтвердили нашу приверженность расширению отношений. Садыр Нургожоевич заявил, что между двумя странами не должно быть нерешенных вопросов. Я полностью согласен с этим мнением, - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего межгосударственного совета в Акорде.

    Президент РК подчеркнул, что верит в будущее казахстанско-кыргызских отношений. 

    - Я твердо верю, что наше партнерство, прошедшее испытание временем, имеет большое будущее. В этом направлении нам необходимо мобилизоваться как единое целое. В этой связи считаю, что работа Высшего межгосударственного совета придаст особый импульс развитию казахстанско-кыргызских отношений. Я также считаю, что этот шаг поднимет наше сотрудничество на новый уровень, - добавил Глава государства.

    Теги:
    Акорда Международная деятельность РК Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан Садыр Жапаров Интеграция и партнерство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!