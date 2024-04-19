У партнерства Казахстана и Кыргызстана большое будущее – Глава государства

- Сегодня мы собрались на долгожданную важную встречу. Безусловно, это будет способствовать развитию отношений между двумя странами. В ходе встречи будут обсуждены наиболее актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества. Мы провели переговоры с Президентом Кыргызстана в узком составе. Мы подтвердили нашу приверженность расширению отношений. Садыр Нургожоевич заявил, что между двумя странами не должно быть нерешенных вопросов. Я полностью согласен с этим мнением, - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего межгосударственного совета в Акорде.