РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:11, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    У пациентов в Алматы выявили ВИЧ: Минздрав проведет проверку

    None
    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В Алматы отправлена комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «В прошлом году 4 тысячи человек заболели ВИЧ. В позапрошлом году было 3,5 тысяч новых случаев зарегистрированных. По случаю в Алматы поступила информация. Комиссия отправлена. Мы хотим исключить внутрибольничное заражение. Как проверка пройдет, мы полную информацию дадим», - прокомментировала в Сенате Ажар Гиният.

    По словам министра, теперь должны провести полностью эпидемиологическое расследование.

    «Надо понять источник инфекции, пути заражения, не было внутрибольничного заражения. Самые лучшие специалисты министерства, комитетов направлены туда», - добавила Ажар Гиният.

    Ранее сообщалось о том, что специалистами Центра СПИД города Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).


    Теги:
    Минздрав РК Алматы Здравоохранение
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!