У пациентов в Алматы выявили ВИЧ: Минздрав проведет проверку

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В Алматы отправлена комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году 4 тысячи человек заболели ВИЧ. В позапрошлом году было 3,5 тысяч новых случаев зарегистрированных. По случаю в Алматы поступила информация. Комиссия отправлена. Мы хотим исключить внутрибольничное заражение. Как проверка пройдет, мы полную информацию дадим», - прокомментировала в Сенате Ажар Гиният.

По словам министра, теперь должны провести полностью эпидемиологическое расследование.

«Надо понять источник инфекции, пути заражения, не было внутрибольничного заражения. Самые лучшие специалисты министерства, комитетов направлены туда», - добавила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось о том, что специалистами Центра СПИД города Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).